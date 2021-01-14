إيجابية مسحة كورونا الرابعة لـ وائل الإبراشي واستمرار حجزه بالمستشفى

أكد مصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نتيجة العينة الرابعة من مسحة كورونا للإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها مساء الثلاثاء وظهرت مساء أمس الأربعاء، وبذلك يستمر إقامة الأبراشي خمس أيام أخرى بالمستشفى.

وقال المصدر إنه سيتم إعادة المسحة مرة أخرى الأسبوع المقبل للتأكد من شفائه من الفيروس من عدمه، ولفت المصدر أن الإبراشي أجرى حتى الآن 4 مسحات، الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والمسحة الثالثة إيجابية والرابعة إيجابية.

حجز الإبراشي في العناية المركزة

وكان «الإبراشي» قد تم احتجازه مؤخرا بالعناية المركزة، وناشدت أسرته الجميع توخي الحذر وعدم تداول أي معلومات خاطئة، دون التأكد من حقيقتها، ونقل الإبراشي إلى المستشفى بعد سوء حالته.

ويذكر أنه في الـ30 من ديسمبر الماضي، قالت مصادر طبية إنه تم نقل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري إلى المستشفى، بعد نقص الأكسجين وسوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المسئولين ليتم نقله إلى أحد المستشفيات.

الإبراشي أرسل رسالة لعمرو اديب

وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للمواطنين من خلال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي، ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».