إيجابية مسحة كورونا الرابعة لـ وائل الإبراشي واستمرار حجزه بالمستشفى

إيجابية مسحة كورونا الرابعة لـ وائل الإبراشي واستمرار حجزه بالمستشفى
كتب:
محمود البدوي
02:19 م | الخميس 14 يناير 2021
وائل الإبراشى
أكد مصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نتيجة العينة الرابعة من مسحة كورونا للإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها مساء الثلاثاء وظهرت مساء أمس الأربعاء، وبذلك يستمر إقامة الأبراشي خمس أيام أخرى بالمستشفى.
وقال المصدر إنه سيتم إعادة المسحة مرة أخرى الأسبوع المقبل للتأكد من شفائه من الفيروس من عدمه، ولفت المصدر أن الإبراشي أجرى حتى الآن 4 مسحات، الأولى كانت إيجابية والثانية سلبية والمسحة الثالثة إيجابية والرابعة إيجابية.
حجز الإبراشي في العناية المركزة
وكان «الإبراشي» قد تم احتجازه مؤخرا بالعناية المركزة، وناشدت أسرته الجميع توخي الحذر وعدم تداول أي معلومات خاطئة، دون التأكد من حقيقتها، ونقل الإبراشي إلى المستشفى بعد سوء حالته.
ويذكر أنه في الـ30 من ديسمبر الماضي، قالت مصادر طبية إنه تم نقل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري إلى المستشفى، بعد نقص الأكسجين وسوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتم التواصل مع المسئولين ليتم نقله إلى أحد المستشفيات.
الإبراشي أرسل رسالة لعمرو اديب
وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للمواطنين من خلال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».
وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي، ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».