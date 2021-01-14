صرف 10 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

عقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، اجتماعًا، اليوم، بحضور جميع أعضاء اللجنة، لدراسة المستندات المقدمة من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة، ومناقشة صرف المنح الخاصة بهم.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إن اللجنة الاستشارية وافقت على صرف 10 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 18 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه منحة رعاية صحية، و14 ألف جنيه منح مواليد جدد، و2000 جنيه منحة زواج.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة، أن اللجنة وافقت على تحرير بوليصة تأمين صادرة من وزارة القوى العاملة، و صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى مناقشة المكاتبات الواردة من الوزارة بتسجيل عمال الصيد ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأشار مدير المديرية إلى أن اللجنة قامت بوضع مقترحات لزيادة أوجه الرعاية المقدمة للعمال، لتحسين ظروفهم الاجتماعية.

وأكد أن اللجنة الاستشارية وافقت خلال اجتماعها الشهر الماضي على صرف مبلغ 30 ألف جنيه لـ 14 عاملا من العمالة غير المنتظمة، بواقع 24 ألف جنيه لـ12 عاملًا منحة مولود، و 6 آلاف جنيه لعاملين منحة زواج، إضافة إلى صرف رعاية صحية لعامل، وصرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة.

وتضم عضوية اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، على حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، و الكيميائي عز الدين ابراهيم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندس أسامة إبراهيم مدير مديرية الزراعة، ومحمد حداد محمد، مقرر اللجنة، والمهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، ممثل مديرية الإسكان، والدكتور محمد عطية عبدالعزيز، مدير هيئة التأمين الصحي، و عماد محمد الصاوي ، مدير التأمينات الاجتماعية.