خلال أسبوعين..وفاة سادس طبيب بفيروس كورونا في الدقهلية

نعت نقابة أطباء الدقهلية سادس ضحايا فيروس كورونا المستجد من الأطباء، خلال أسبوعين فقط، وهو الدكتور أحمد الكيلاني أخصائي الباطنة بإدارة أجا الصحية الذي توفي، اليوم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الشهيد رقم «57 » بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس.

وذكرت النقابة في نعيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتور أحمد الكيلاني إخصائي الباطنه بإدارة أجا الصحية ربنا يرحمه رحمة واسعة، ويدخله فسيح جناته وجعله من أصحاب الفردوس الأعلى».

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم الدكتور أحمد الكيلاني إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها منذ بدء الجائحة إلى 57 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف مؤكدا أنه سادس الأطباء الذين يتوفون في الدقهلية خلال 2021 بفيروس كورونا.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الدكتور أحمد الكيلاني إخصائي الباطنة بإدارة أجا الصحية، توفاه الله صباح اليوم بعزل مستشفي حميات العباسية بالقاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد معاناة مع الفيروس.

وأشار إلي النقابة أعدت لوحة شرف تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة بينهم 5 أطباء أخرين خلال عام 2021 وهم: «الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، ووكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا، والدكتور الشاب محمد عبد المنعم طبيب الباطنة والعناية بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور محمد طلبه عباس استشارى الجراحة العامة نائب مدير مستشفى ميت غمر بالمعاش، والدكتور محمد البيلي، أخصائي أمراض القلب في مستشفى دكرنس العام، والدكتورة عزة ابراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا المركزي».

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية أعدت لوحة كبيرة ووضعتها بمدخل نادي الأطباء بطلخا، وأطلقت عليها قائمة الشرف لأطباء الواجب تحمل أسماء وصور جميع أطبائها الذين توفوا خلال الجائحة، ويتم تعديلها كلما زاد عدد الضحايا.