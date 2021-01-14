الأوقاف تستعين بجامعة الأقصر لتدريب الأئمة والواعظات

وقع الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأقصر، ومديرية الأوقاف، يهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات المختلفة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن التدريب يعتمد على الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من أساتذة وخبراء متخصصين بجامعة الأقصر، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر على المشاركة في خدمة المجتمع وانطلاقاً من أهمية التدريب بالنسبة للأفراد وانعكاسه في تقدم مستوياتهم.

من جانبه، قال رئيس جامعة الأقصر إن الجامعة تحرص من خلال البروتوكول على توسيع قاعدة التواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية والمدنية.

يذكر أن مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، افتتحت مسجدًا جديدًا من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهو مسجد الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينية بحري بمركز ومدينة الزينية.

جاء ذلك بحضور كل من قيادات الدعوة وعلى رأسهم سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، وعبد الستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية، وعلي صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعديد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وألقى خطبة الافتتاح سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، وكانت بعنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل تقدم الأمم»، وبيّن فيها أن إتقان العمل هو من أفضل الواجبات، لذا مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين حيث أنهم كانوا أصحاب حرف، مضيفا أن الإتقان هو وسيلة لتقدم ورقي الأمم.

وأوضح مدير المديرية، أن المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها سابقا فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف، ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، لكي تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح.