«النواب» يوافق على طلب الحكومة بإعادة مناقشة التشريعات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته المسائية اليوم، على طلب الحكومة بإعادة النظر في القوانين التي لم يفصل فيها المجلس خلال الانعقاد السابق، وهنأ أشرف رشاد زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن رؤساء اللجان، داعيا الله بالتوفيق لهم في مهمته مؤكدا أن انتخابات اللجان تمت في منافسة شريفة وتوافق كبير.

وقال أشرف رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «ندعو الله أن يوفقنا في خدمة الشعب المصري، وأن يكون دور إنعقاد موفق»، وأكد النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال الجلسة أيضا، أنّ ما حدث بالكونجرس يكشف الديمقراطية الأمريكية المزعومة.

وأشار إلى أن ما تم في البرلمان المصري يعكس أن مجلس النواب المصري أفضل والكونجرس الأمريكي وديمقراطيته المزعومة، وأشاد رئيس برلمانية بانتخابات اللجان النوعية متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التشكيل النهائي للجان النوعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية اليوم، وقال رئيس المجلس إنه وفقا لما طلبه من الهيئات البرلمانية لإرسال كتابا بمن يرأس ويمثل الهيئة البرلمانية ومن ينتمون إليه، معلنا أن من أرسل اليه هي أحزاب مصر الحديثة ويمثلها هشام هلال والشعب الجمهوري ويمثله محمد صلاح أبو هميلة.

ووافق المجلس على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق مرة أخرى.

وأعلن المستشار «جبالي»، أنه تلقى خطابا من رئيس مجلس الوزراء يخطر فيه رئيس مجلس النواب، خلال 15 يومًا، بالتشريعات التي لم يبت فيها خلال دور الانعقاد السابق واذا لم ترسل مرة للمجلس خلال شهرين تصبح كأنها غير موجودة، ولذلك أرسلت الحكومة طلب بذلك.

كان من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها مساء اليوم بعدما يتم الانتهاء من أعمال فرز الأصوات بكل اللجان النوعية.