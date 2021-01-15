أستاذ اقتصاد زراعي: السد العالي أكبر إنجاز هندسي في القرن العشرين

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن السد العالي مشروع قومي ضخم بكل المقاييس، التف حوله الشعب طوال الوقت، مشيرا إلى أن هيئة السدود الدولية على مستوى العالم أقرت بأن السد العالي هو أكبر إنجاز هندسي خلال القرن العشرين.

وأضاف كمال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن للمشروع فوائد كثيرة على مصر، إذ ارتفعت الرقعة الزراعية من 5.5 مليون فدان إلى 8 ملايين فدان حينئذٍ، وارتفعت المساحة المحصولية نتيجة تعاقب زراعة المحاصيل وزيادة التكثيف الزراعي لـ12 مليون فدان.

10 ملايين كيلو وات

وشار إلى أنه من ضمن فوائد السد العالي، الحصول على الطاقة الكهربائية التي تتجاوز 10 مليارات كيلووات، لافتا إلى أن محافظة أسوان وتحديدا مدينة «بنبان»، تشهد مشروعا ضخما حاليا المتمثل في إنتاج الطاقة الشمسية، والتي تؤدي إلى إنتاج 90% من طاقة السد العالي.

السد حافظ على مصر من الفيضانات المدمرة

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إلى أن الأراضي الزراعية في مصر قبل بناء السد العالي كانت تغمرها الفيضان بشكل كبير، وأحيانا يتم إتلاف المزروعات والحيوانات، ويحدث كوارث عند ارتفاع الفيضان، بينما كانت الأراضي يتم تبويرها عند انخفاض الفيضان، مؤكدا أن السد حافظ على مصر من الفيضانات المدمرة.

الشعب المصري قادر على الإنجاز

ولفت إلى أن الشعب المصري قادر على إنجاز المشروعات الجارية حاليا، والتي تحظى بالتفاف المواطنين حولها مثل مشروع السد العالي، منوها بأن الفيضانات في مصر بالسابق كانت تشبه «الدراما»، حيث تغرق الأراضي والمحاصيل.

ونوه بأن المحاصيل كانت تُزرع بطريقة «ري الحياض»، وهي طريقة موسمية لا يستطيع المزارع زراعة المحصول أكثر من مرة، فتحول بعد ذلك بنظام الري الدائم وتعاقب المحاصيل وزراعة أكثر من محصول.