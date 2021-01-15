مصرع طالبة جامعية وإصابة زميلتها دهسهما قطار بمزلقان السنطة

لقيت طالبة جامعية، مصرعها، وإصيبت زميلتها، دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما مزلقان السكك الحديدية، بمدينة السنطة في الغربية، وجرى التحفظ الجثة بمشرحة مستشفى السنطة العام والمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ داخل المستشفى ذاتها.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بطالبتين بمكان غير مخصص لعبور السكة الحديد علي بعد مترات قليلة من مزلقان مدينة السنطة ما تسبب في مصرع إحداهن.

انتقلت سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المتوفية إلى مشرحة مستشفى السنطة العام والمصابة إلى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاتها لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

وأفاد شهود عيان أن وفاة الطالبة الجامعية وإصابة زميلتها جاء بسبب عبورهما مزلقان السكك الحديدية بشكل مفاجىء أثناء إغلاقه وهو ما تسبب في الحادث الكارثي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة .