نقلهم إلى الآخرة بدلا من مقاصدهم.. «الأسانسير» أسرع وسائل الموت

لا يخلو عقار سكني من المصعد، خصوصًا تلك الأبراج السكنية الشاهقة التي ترتفع عن 5 طوابق وتصل لأكثر من 13 طابقا، وبدلًا من أن يكون المصعد وسيلة راحة تنقل المواطنين من الأرض إلى أعلى الأدوار بسرعة أصبح قطارًا سريعًا ينقل أرواحهم إلى السماء، إمّا بسبب غياب الأمان أو بسبب حدوث أعطال لم يتم الاهتمام بصيانتها، تلك المشكلة التي حصدت أرواح 4 أشخاص في أسبوع واحد.

مصرع 3 عمال سقط بهم أسانسير داخل مصنع بالشرقية

لقي 3 عمال مصرعهم داخل مصنع ملابس في قرية «الفدانة»، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إثر سقوط أسانسير كانوا يستقلونه بالمصنع، حيث تم نقلهم إلى المستشفى المركزي جثثاً هامدة، وتم إخطار الأجهزة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً بورود بلاغًا إلى مركز شرطة فاقوس، بسقوط أسانسير من الطابق الرابع في مصنع ملابس بقرية الفدادنة، دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، إثر انقطاع «الواير»، الخاص بالمصعد.

جرى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كان يعمل نقاشا.. مصرع طالب سقط من الدور العاشر من مصعد بالفيوم

اضطرته ظروفه القاسية للبحث عن فرصة عمل ليتمكن من مساعدة أسرته البسيطة، والإنفاق على دراسته في نفس الوقت، فعمل مُساعد نقاش، وبعدما أنهى عمله في يوم عمل شاق لم تتمكن قدميه من حمله جراء تعبه، وبدلًا من النزول من الطابق العاشر على قدميه قرر استقلال المصعد، لكنه لم يكن يعلم أنّها ستكون نهايته، حيث حدث عطل في أمان باب المصعد ليفتح دون وجود الكابينة، ومد الطالب قدمه ليركب المصعد فوجدها في الخلاء، ولم يتمكن من إنقاذ نفسه فسقط جثة هامدة في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بمصرع مصطفى محمود إبراهيم (19 عامًا) طالب بالصف الخامس بمدرسة هوارة الثانوية الصناعية المتقدمة بقسم الجرارات، إثر سقوطه من الطابق العاشر في أحد الأبراج السكنية بباغوص، خلال محاولته استقلال الأسانسير وانفتاح الباب معه دون وجود الكابينة.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، أنّ المتوفي يدعى مصطفى محمود إبراهيم (19 عامًا) من قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، ويعمل نقاشًا وعقب انتهاء عمله كنقاش في إحدى الشقق السكنية، خلال استقلاله المصعد للنزول فتح الكابينه ومد قدمه في الخلاء لعدم وجود الكابينة فسقط من الطابق العاشر ولقي مصرعه في الحال.

مصرع فني وإصابة آخر أثناء صيانة مصعد مستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، أثناء إجراء صيانة لمصعد مستشفى سيدي غازي المركزي.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من إدارة مستشفى سيدي غازي المركزي، بوفاة على الرفاعي، فني الصيانة بالمستشفى وإصابة شخص آخر، خلال إجراء عملية صيانة لمصعد المستشفى، وجرى نقل الجثمان لمستشفى كفر الشيخ العام .

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، وتبين سقوط الفنييّن خلال إجراء عملية صيانة للمصعد، وتوفى أحدهما فور سقوطه، وجرى تقديم الإسعافات لزميله وتحويله لمستشفى كفر الشيخ العام.

مصرع نائب رئيس حزب الحرية.. سقط به مصعد عمارة بالسويس

كما لقي نائب رئيس حزب الحرية مصرعه، وأصيب عضو بالأمانة المركزية، سقط بهما مصعد، قبل افتتاح المقر الجديد للحزب في أح العقارات بالسويس.

وقال مصدر مسؤول بحزب الحرية، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس الحزب استقل مصعد عمارة مقر الحزب الجديد في السويس يرافقه عضو أمانة الحزب، إلا أنهما قبل وصولهما للشقة سقط بهما المصعد أسفل العقار.

وأوضح مصدر طبي، إن اللواء «ناجي»، وصل متوفيا لمستشفى التأمين الصحي، بينما كانت حالة عضو أمانة الحزب، المصاب، مستقرة، حيث تم نقله للقسم الداخلي رجال، تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

مصرع طفلة ارتطمت رأسها بكتلة خرسانية داخل مصعد في سوهاج

ولقيت طفلة مصرعها إثر ارتطام رأسها بكتلة خرسانية أثناء وقوفها بالقرب من فتحة باب المصعد بدائرة مركز جهينة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتبين من المعاينة والفحص أن كابينة المصعد بدون باب.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفلة «بسمة.ر.م.ع»، 10 سنوات تلميذة وتقيم بناحية الطليحات دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابتها بجروح بالرأس.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها «رجب.م.ع»، 48 عاما أمام وخطيب بالأوقاف قرر بأنه أثناء استقلال ابنته مصعد أحد العقارات بذات الناحية ووقوفها بالقرب من فتحة الباب اصطدمت رأسها بكتلة خرسانية بالطابق الثاني مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفاة طفل سقط من أسانسير عمارة بالخصوص

وفي القليوبية صرحت النيابة العامة بالخصوص، بدفن جثمان طفل، لقى مصرعه إثر سقوطه من عقار بمحل سكنه، وانتقلت قوات الشرطة وتبين أنه حال استقلال عاملة بمصنع غزل 24 عاما، مقيمة ناحية السقيلي دائرة القسم، بصحبتها طفلها 3 سنوات في المصعد الخاص بالعقار سكنهما، غافلها الطفل وأطل برأسه من الجزء الواصل بين الطابقين الرابع والخامس، ما أدى لاصطدام رأسه بالجزء الخرساني بالطابق الخامس، نتج عنه سقوطه ببئر المصعد، وحدوث إصابته بكسر في الجمجمة، وكسور متفرقة بالجسم، ووفاته متأثرا باصابته.

بسؤال والدة الطفل المتوفي، أيدت مضمون ما أسفر عنه الفحص، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثمان.

مصرع شخص وإصابه 2 في سقوط أسانسير بالسويس

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنان آخران في حادث سقوط أسانسير بعمارة سكنية بحي السويس بمحافظة السويس، ونُقل المتوفي الي مشرحة مستشفيي السويس العام.

كانت غرفة عمليات محافظة السويس تلقت بلاغًا بسقوط أسانسير بعمارة سكنية بحي السويس.

وانتقلت الي موقع الحادث سيارات الأسعاف، ونقلت جثة المتوفي الي مشرحة مستشفيي السويس، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى السويس العام.

وقامت ضباط شرطة قسم شرطة السويس بمعاينة موقع الحادث، وجاري التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.