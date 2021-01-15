نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في ضبط 1222 قضية تموينية خلال 24 ساعة في عدد من المحافظات.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1222) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (4,131 طن أسماك "ماكريل – بورى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (23,485 طن "زيت طعام – خل - طحينة" معبأ داخل براميل وجراكن بدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (6,396 طن "نشا - ألوان صناعية" معبأ داخل عبوات وأجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" ، 6000 عبوة "صلصة ، مربى" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" ، 1,3 طن سكر تموينى مدعم مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق "تم تجميعها دون وجه حق لإستخدامها فى إنتاج السلع الغذائية قدرت بقيمة مالية "11050جنيه") .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المربى والصلصة "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (5 أطنان "زيتون مخلل ") معبأ داخل براميل وغير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية .. مما يشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (قائد المدير المسؤول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على مبلغ (8,950,858 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ (173865 جنيه) .

ضبط (17,150 قطعة "كمامة طبية" – جوانتى – سرنجات" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (7 طن " أعلاف حيوانية " بدون مستندات و"مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وقامت إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية أسفرت عن ضبط ( المدير المسئول عن مصنع تعبئة أسمدة زراعية و مخصبات زراعية ومنظفات " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس ) وبحيازته ( قرابة 15 طن من مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية ومنظفات بدون بيانات ، كمية من "العبوات الفارغة - إستيكر وكراتين فارغة" لزوم التعبئة ) وقيامه بالتصنع بدون ترخيص وبدون وجود علامة تجارية مسجلة وبدون سجل صناعى وكذا تقليد علامات تجارية لبعض المنتجات المتداولة بالأسواق بغرض الغش التجارى والتدليس بالمخالفة للقانون .

ضبط (12263) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط (150) قضايا فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ضبط (3 مصانع لإنتاج المنظفات والمطهرات) ، (مصنع لإنتاج البلاستيك).. بمضبوطات بلغت (337,6 طن نفايات مواد خام ومنتج نهائى لمواد كيماوية سائلة وبودرة – 5520 عبوة لمنتج نهائى كيماويات ومنظفات – 2,7 طن أحبار - 10 طن مخلفات بلاستيك – 19000 عبوة بلاستيكية – 3 خطوط إنتاج كامل) بدون ترخيص - بيانات "مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة".. بنطاق مديرية أمن الشرقية.

ضبط (4) قضايا إدارة بدون ترخيص .. بنطاق مديرية أمن القليوبية.. بمضبوطات بلغت (2095,351 طن مواد غذائية ، 5570 قطعة شيكولاتة بدون بيانات ومنتهى الصلاحية).. بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.