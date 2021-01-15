عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أنت استثنائي.. جروب لدعم مواهب مشروعات الشباب»، وهي مجموعة اجتماعية بدأها 3 شباب في مقتبل عمرهم مستهدفين تكوين منصة لدعم قصص كفاح الشباب ومواقفهم الإنسانية وتمهيد طريق النجاح لهم حتى يتحول الطموح إلى حقيقة.

وقال إسلام حمدي أحد مؤسسي الجروب في تصريحات للبرنامج عبر تطبيق «زووم»، إن فكرة تدشين المجموعة جاءت من انتشار فيديو بائع الفريسكا إذ تغيرت حياته 180 درجة بسبب السوشيال ميديا، فقررت المجموعة إظهار المواطنين ذوي القصص الإنسانية العظيمة حتى تتغير حياتهم.

وأضاف: «نشرنا قصصًا كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بشكل كبير، كان آخرها لفتاة تدعى آية، وهي تعمل بائعة فول في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتساعد والدها لأنه مريض كما أنها طالبة في كلية الزراعة، كما أن منظومة الشكاوى برئاسة الوزراء تواصلت معنا لكي تتواصل مع الفتاة، كما أن منظمات المجتمع المدني تتعاون معنا، وقبل قصة آية كان لدينا شخص فاقد لأطرافه الأربعة ويعمل في قطار الإسكندرية، وتواصلت معه لتركيب الأطراف له».

وبدأت المجموعة في الانتشار بشكل كبير منذ تأسيسه حتى وصل عدد أعضائه إلى نحو 800 ألف شخص خلال 3 أشهر فقط، بعدما انتشر فيديو بائع الفريسكا بشكل كبير، وبدأت حياته تتغير بواسطة منصات التواصل الاجتماعي.

وتتيح المجموعة للشباب نشر أفكارهم وحكي قصصهم سواء الطامحين في نجاحها او الناجحة بالفعل بعد تجربتهم وذلك إما بمواقف إنسانية أو إنجازات أو منتجات يتم عرضها، وساهمت في توفير المساعدات للعديد من المواطنين وخروج قصص كفاحهم للنور.