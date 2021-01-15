«التضامن» تدعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بـ 25 ألف جنيه سنويا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية، لإنشاء حاضنات للطلاب الفائقين في 10 جامعات.

دعم طلبة كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة المتفوقين

وأوضحت القباج، في بيان لها، منذ قليل، أن البروتوكول هدفه تقديم كل سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري، أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث، ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة

تأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات تضامن اجتماعي في كل الجامعات المصرية بهدف تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي وتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة.

إتاحة فرص عمل وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية

وأكدت القباج، أنه يتم تقديم تدخلات متكاملة ليس فقط الدعم النقدي ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية.

توفير حضانات الأطفال ومراكز الغسيل الكلوي وعلاج الأورام والحروق

وأوضحت أن البروتوكول هدفه دعم قطاعي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لها من إمكانات كبيرة في الخدمات الصحية في كثير من القرى والنجوع في مصر، بما يشمل جهودها الكبيرة في توفير حضانات الأطفال، ومراكز الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام والحروق، وغيرها من الخدمات المجانية ومنخفضة التكلفة.

دعم ومساندة طلاب الجامعات

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم ومساندة طلاب الجامعات تؤكد توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دورا إيجابيا في خدمة المجتمع والبييئة.

دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه سنويا

وأوضحت التضامن، أن الجمعية الشرعية ستتكفل بتقديم منح مالية لإجمالي 350 طالبا جامعيا، منهم 250 طالبا تحت التخرج بقيمة 1000 جنيه شهريا بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحمل تكاليف أبحاثهم ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.

مزايا صحية وعلمية حتى تخرجهم من الدراسات العليا

وأضافت أنه يتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه سنويا مع صرف منحة مالية قدرها 1000 جنيه شهريا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية حتى يتم تخرجهم من الدراسات العليا.