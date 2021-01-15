وفاة نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام الأسبق بكورونا

توفي الدكتور محمد فودة، نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام الأسبق بالبحيرة، صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام اليوم، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بكفر الدوار، دون عزاء مراعاة للظروف الراهنة.

ونعى أطباء وتمريض الإدارة الصحية بكفر الدوار، الدكتور محمد فودة الذي لقي ربه اليوم بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتحولت صفحاتهم بموقع «الفيس بوك» إلى سرادقات عزاء حزنا على الفقيد.

يذكر أن الدكتور فودة شغل منصب نائب مدير مستشفى كفر الدوار العام، أثناء تولي الدكتور ياسر زايد إدارة المستشفى، ويشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب النفس والسيرة العطرة.

وشهدت محافظة البحيرة منذ بدء الدراسة قبل شهرين، وفاة ضحايا بين صفوف المعلمين، ليتوفى 7 معلمين، بينهم مديري مدارس، بعدما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

كانت البداية حينما شهد قطاع التعليم بالبحيرة، وفاة 3 مديري مدارس، وهي، أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، ومدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، والمدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، وجميعهم أصيبوا بكورونا.

وعقب ذلك، توفى إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية بالبحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث كان يخضع للعلاج داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

وتوفى منذ أكثر من أسبوعين، محمد عطية الشرقاوي، معلم رياضات بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى عزل كفر الدوار.

وتوفى في نفس اليوم، الشيخ شريف شعبان عبد الهادي، مدرس القرآن الكريم والقراءات والعلوم الشرعية بالمعهد الأزهري بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن عمر يناهز 38 عاما، داخل مستشفى عزل كفر الدوار، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.