مصدر بالتعليم يكشف موعد عودة مجموعات التقوية بالمدارس

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجموعات التقوية توقفت تمامًا منذ السبت الماضي، 2 يناير الجاري، وستستمر متوقفة حتى يوم 20 فبراير المقبل، وهو موعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مجموعات التقوية ستعود مرة أخرى على مستوى جميع المدارس بمحافظات الجمهورية عقب عودة فتح المدارس مرة أخرى أمام الطلاب حال استقرار أوضاع فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن قرار غلق المدارس وتحويل الدراسة عن طريق نظام التعليم عن بُعد كان خوفًا على سلامة وصحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة وضعت العديد من السيناريوهات من أجل التعايش مع فيروس كورونا من أجل نجاح العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى الحفاظ على مستقبل جميع الطلاب.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في نهاية ديسمبر الماضي، إغلاق المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بداية من يوم 2 يناير، بسبب تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، على أن يتم استكمال المناهج الدراسية «أون لاين» حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى تأجيل كافة الامتحانات.

كما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في نهاية الشهر الماضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ردًا على أحد الاستفسارات الخاصة بمصير مجموعات التقوية للطلاب بمختلف المدارس، موضحًا أنه تم تعليق كافة مجموعات التقوية، وأن جميع تجمعات الطلاب ممنوعة من 2 يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام.

«مجاهد»: الوزارة لم تتطرق لفكرة إلغاء العام الدراسي

وفي سياق متصل، كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، قد أكد في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» أن الوزارة لم تتطرق لفكرة إلغاء العام الدراسي الحالي بسبب جائحة كورونا.