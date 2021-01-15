افتتاح تجديدات مسجد العراقي ببنها بمشاركة عضو الشيوخ

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، بمشاركة النائب أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الشعب الجمهوري» وتحالف «مستقبل وطن» بمحافظة القليوبية، تجديدات مسجد العراقي، بمنطقة إتريب بمدينة بنها، بعد تجديده وفرشه، بناء على موافقة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على فرش المسجد بالكامل، استجابة لطلب النائب أبوسريع إمام، تلبية لرغبة الأهالي بفرش المسجد المكون من 3 أدوار عقب تجديده بالكامل.

ووجه النائب الشكر لوزير الأوقاف، ووكيل الوزارة بالمحافظة، بحضور أهالي المنطقة، والكاتب الصحفي رفعت أبو سريع، وأشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، وعضو مجلس نقابة معلمين شمال القليوبية.

وأضاف النائب أن عمارة المسجد تأتِ في إطار تلبية رغبات المواطنين بالمنطقة، من خلال دعم وزارة الأوقاف، منبها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على فتح المساجد في إطار مبادرة وزارة الأوقاف الحفاظ على الساجد قبل المساجد.

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ صفوت أبو السعود، استمرار قوافل وحملات المتابعة بالمساجد، للوقوف على انضباطها ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، لاستمرار أداء الصلاة بها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد، مدير الدعوة، وجميع أعضاء الدعوة والمتابعة مهمتها الأساسية توجيه جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد، وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة، مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة، وذلك لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع، إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد وإستخدام الحكمة فى توجيه المصلين للالتزام بالضوابط الإحترازية التى من شأنها استمرار فتح المساجد، مع التأكيد على عدم حدوث تصادم مع المصلين، حفاظا على الخشوع داخل المسجد.

وأضاف أن في حالة المخالفة يتم غلق المسجد حال عدم الالتزام بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة بكل شخص، مع بيان أن حماية الساجد قبل المساجد من صميم الدين.