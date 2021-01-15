أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، الموافق 15 يناير، استقرارا في محلات الصاغة، مقارنة بأسعار مساء أمس الخميس، التي سجلت تراجعا بقيمة 32 جنيها، ليؤكد بذلك رؤية الخبراء أن الذهب مطلع هذا العام سيشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، كما حدث العام الماضي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

يتراىح سعر الذهب عيار 24 بين 918 و920 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 803 و805 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 688 و690 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بين 6424 و6440 جنيها.

هبوط الذهب وسط ترقب لخطاب بايدن

وسجلت أسعار الذهب أمس الخميس، انخفاضا، كما حدث انتعاش لعوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، بالتزامن مع ترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأميركي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.

ووفقا لموقع العربية، فإن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار، نقلا عن رويترز.

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس، مارجريت يانج، إن التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، ما يقود الصعود أسعار الفائدة الحقيقية، وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وسيزيد توقعات التضخم.

وأشارت مارجريت يانج، إلى أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية؛ إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

الجائحة ترفع سعر المعدن الأصفر

بالرغم من تخوف الكثير من مستقبل الجائحة الغامض، إلا أن سعر الذهب سجل ارتفعا من جراء تزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبتجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة الآلاف، دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوع، وكذلك الحال بعدما دفع تفشي الجائحة عالميا، لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا بريطانيا.

من جهته، قال ستيفن إينز، كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية، إن الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز، سواء من الكونجرس الأمريكي أو مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى الرغم من تذبذب الرؤية حول مستقبل فيروس كورونا المستجد، والذي أثر بشكل أو بآخر على الأوضاع كافة، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار بريق المعدن الأصفر خلال عام 2021، بالتزامن مع فترات جني أرباح للاستفادة من الصعود القياسي الذي حققه خلال العام الماضي.

يذكر أن أسعار الذهب شهد وصولها إلى أعلى سعر في تاريخها بواقع 2065 دولاًرا للأونصة الواحدة في أغسطس 2020، قبل أن يتراجع السعر لاحقا بفعل أخبار اللقاحات، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».