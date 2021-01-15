توفير سرير عناية لمصاب بكورونا خلال جولة مفاجئة لمسؤولي الصحة بمستشفى

تفقد الدكتور أحمد سمير، مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية، والدكتورة الشيماء شفيق نجدي، مدير إدارة الطوارىء، مستشفى الشهداء المركزي، في زيارة مفاجئة، لمتابعة حسن سير العمل وانتظام تواجد الفرق الطبية.

كما تم المرور على قسم العزل ومتابعة حالات الكورونا، وتم المرور على بنك الدم والاستقبال وعناية الأطفال والحضانات، وتم متابعة أسطوانات الأكسجين وحساب معدل الاستهلاك، وأثناء المرور، تم توفير سرير عناية لمريض، كانت حالته تحتاج فورا وضعه على جهاز تنفس.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المرورات المفاجئة مستمرة على مدار الأسبوع، للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفيات، مقدما الشكر لجميع الأطقم الطبية على جهدهم المبذول في ظل الظروف الاستثنائية.

على صعيد متصل، كشف الدكتور محمد العسكري، مدير هام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، عن تخصيص 80 فريقا طبيا لمتابعة الحالات التي تخضع العزل المنزلي في جميع قرى ومراكز محافظة المنوفية، بهدف الإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعتها بشكل دقيق، وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأضاف مدير عام الطب الوقائي بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية المشاركة في مبادرة العزل المنزلي بالمنوفية سيتفرغون بشكل كامل لمتابعة الحالات المصابة في المنازل، وفق برتوكول تم وضعه من وزارة الصحة ويتم تطبيقه تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.

وتابع بأن الحالات التي يتم تشخصيها بفيروس كورونا عن طريق المستشفيات وتخضع للعزل المنزلي هي الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تحتاج مستشفى، حيث يقوم الفريق الطبي المخصص للمنطقة بمتابعة الحالة في اليوم التالي للتأكد من الإصابة.

وأوضح، أنه دعم الفرق الطبية للعزل المنزلي، بأجهزة كاشف الحرارة، وأجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ومساعة طبيبة، ومستلزمات مختلفة للكشف علي المصاب في منزله وتقديم كامل الخدمة الصحية بشكل صحيح تحت رعاية الأطباء، موضحا أنه في حال شعور الطبيب بتدهور أي حالة يتم تحويلها إلى المستشفي فورا.