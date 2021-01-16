استغاثت في فيديو على «فيس بوك».. شاب يضرب أمه ويطردها بسبب المخدرات

فيديو استغاثة من أم مكلومة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبكي وتنتحب، وتُطالب الجهات الأمنية بالتصدي لابنها الذي اعتدى عليها بالضرب وطردها من منزلها بعدما رفضت إعطاءه أموالًا ليشتري بها موادًا مُخدرة.

وتوالت تعليقات الكثيرين على الفيديو والذين استشاطوا غضبًا لما فعله الابن بأمه متناسيًا ما فعلته لأجله طوال عمرها حتى أصبح كبيرًا، فأبلغوا السلطات الأمنية التي توصلت بأقصى سرعة إلى صاحبة الفيديو ونجلها، دقائق قليلة وقامت السيدة بمحو الفيديو من موقع التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مُساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مُتضمنًا استغاثة لسيدة مُسنة لقيام نجلها بالتعدي عليها بالضرب وانتهى به الحال بطردها من منزلها بعدما رفضت إعطاءه بعض الأموال لشراء المواد المُخدرة، وأنّ محل إقامتهما في نطاق دائرة قسم ثان الفيوم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم محمد سيد دعبس، رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، وتوصل الفريق إلى مُرتكب الواقعة وتبيّن أنّه يقطن بإحدى المناطق الشعبية التابعة لدائرة قسم ثان الفيوم، وتم ضبطه وتبينّ أنّه مُدمن يعكف على تعاطي المواد المخدرة، ودائم الاعتداء على والدته من أجل الحصول على أموال منها ليشتري بها المواد المخدرة، بسبب رفضها المتكرر لإعطائه أموالًا من أجل التعاطي وطلبها الدائم منه بالإقلاع عن المواد المُخدرة وأن يبحث عن عمل ويتحمل مسؤولية نفسه.

وعلى الفور، تمكنت قوات المباحث من الوصول إلى السيدة وإحضارها إلى ديوان القسم، كما تم ضبط نجلها من مسكنه وبمواجهته بما فعله في والدته، أقر بارتكابه للواقعة، وأبدى ندمه على ما فعله في والدته قائلًا أنّه لم يكن في وعيه ولم يكن يعرف ماذا يفعل، وقام بتقبيل قدمي والدته في القسم، وتعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُحيل المُتهم إلى النيابة العامة التي تولت النيابة التحقيق.