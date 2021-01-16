طبيب يوجه 7 نصائح لمرضى الأمراض الصدرية بسبب موجة الرياح والأتربة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يمر طقس جمهورية مصر العربية بموجة من الرياح النشطة المثيرة للأتربة والرمال على أغلب الأنحاء، سواء في الوجه البحري أو السواحل الغربية والشرقية والشمالية وتكون نشطة للرمال والأتربة، وكذلك على شمال الصعيد والذي يشهد نشاطا للرمال والأتربة، مما قد يعرض مرضى الأمراض الصدرية وحساسية الصدر والربو وأصحاب أزمات التنفس للمشاكل الصحية المختلفة، لذلك وجه الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة بعض النصائح للمواطنين في تصريحات تلفزيونية له كما يلي:

نصائح لمرضى الأمراض الصدرية

1- تمثل العاصفة الترابية خطورة على مرضى حساسية الأنف وحساسية الصدر والربو الشعبي ويمكن تؤدي لتفاقم نوباتهم.

2- يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية في التقلبات الجوية والعواصف الترابية واتخاذ إجراءات احترازية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

3-استخدام الكمامات لمن يضطر الخروج من المنزل لمنع دخول الغبار للأنف أو الفم والاصابة بنوبات الحساسية.

4-المصابون بتهيج الشعب الهوائية أو تهيج الأنف ينصح بأن يحصلوا على علاجهم كاملا والبخاخات والأدوية المضادة للحساسية.

5-المتواجدون في المنازل يجب عليهم إغلاق الشبابيك والأبواب لمنع دخول الأتربة والهواء ويجب عليهم أيضًا عدم الإفراط في استخدام المكيفات.

6-أي شخص عرضة للإصابة بالأزمات الربوية يمكنه التوجه لأقرب طوارئ للحصول على العلاج اللازم.

7-يجب غسل الوجه والأنف فور العودة من الخارج للتخلص من الأتربة الموجودة على الوجه والفم.

سرعة الرياح تصل لـ27 كيلو في الساعة

وتتراوح سرعة الرياح خلال الموجة المنتظرة بين 10 كيلو مترات، و27 كيلو مترا في الساعة، مصحوبة بالرمال والأتربة التي تثيرها هذه الرياح وترافقها أحيانًا بعض الأمطار على أنحاء متفرقة بالبلاد مما يجعل البقاء في المنزل هو الخيار الأمثل لذوي الظروف الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية وكبار السن لحين مرور هذه الموجة.