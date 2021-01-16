بشرى من الأرصاد للمواطنين: شتاء 2021 أكثر دفئا من الأعوام السابقة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك تغيرًا كبيرًا في الأحوال الجوية هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة التي كانت أعلى من المعدل بحوالي 3 إلى 4 درجات، والشبورة المائية الكثيفة مع وجود ضباب على الطرق.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدي البلد»، أنَّه مع نهاية الأسبوع الماضي تغيرت الأحوال الجوية تماماً وبدأت درجات الحرارة تنخفض بحوالي 6 درجات مئوية، وبعدما كانت تسجل 25 درجة أصبحت الآن تسجل العظمى على القاهرة 19 درجة، وهو ما يوضح الانخفاض الملحوظ سواء في فترات النهار أو الليل.

نشاط للرياح اليوم وغدا

وأوضحت أنَّ الشبورة المائية الكثيفة اختفت تمامًا بعدما شهدنا نشاطًا للرياح مثيرًا للأتربة يومي الأربعاء والخميس لكنها هدأت أمس الجمعة، متوقعة أنَّ يعود نشاط الرياح اليوم وغدًا وأيضًا ستكون مثيرة للرمال والأتربة وستقل معها الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة السريعة والصحراوية، مؤكّدة ضرورة القيادة بهدوء على الطرق.

أمطار حتى منتصف الأسبوع

وتابعت أنَّه حتى الآن الرياح هادئة تمامًا، لكن مع الساعات المقبلة ستبدأ تنشط على معظم أنحاء الجمهورية، وستكون بنفس شكل يومي الأربعاء والخميس، لكن لن يوجد بها أي عواصف ترابية أو قلق، مشيرة إلى أنَّ فرص سقوط الأمطار بدأت من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية واستمرت يوم الخميس على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري، متوقعة أنَّ تستمر اليوم فرص الأمطار وحتى منتصف الأسبوع على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري منها كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية.

واستكملت: «حتى الآن لم نشهد برودة الشتاء القارصة التي نعتاد عليها، أو كميات الأمطار التي كنا نشهدها دائمًا في فصل الشتاء»، منوهة إلى أنَّ «هناك ما يسمى بالتنبؤات الفصلية التي توضح أنَّ هذا العام أكثر دفئا من الأعوام الماضية، لكن تكون دقتها من 60 إلى 70% تقريبًا، ورغم الدفء الذي نشعر به حالياً من الممكن أن تتغير الخرائط الجوية فجأة، ويبدأ يظهر لنا منخفض جوي يشعرنا ببرودة أو كميات أمطار كبيرة، لكن كل ذلك نعلن عنه قبل وجود الحالة بـ72 ساعة».