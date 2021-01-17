اليوم.. الأنبا توماس يلقي عظة الأحد عبر قنوات المتحدة

يلقي الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، عظة الأحد على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

عظة الأحد انطلقت على قنوات المتحدة في مارس

وانطلقت عظة الأحد عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مارس الماضي، في إطار اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها الكنيسة وشاركت فيها الشركة، وهي عبارة عن كلمة روحية يتداول على القائها عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أول عظات الأحد في العام الميلادي الجديد، على قنوات المتحدة، وللمرة الخامسة منذ انطلاق اذاعة تلك العظات على شبكة قنوات المتحدة في مارس 2020، في إطار إجراءات الدولة والكنيسة المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وتناولت عظة البابا تواضروس، وقتها، شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك أو الشهر المريمي الذي أوقفت الكنيسة صلواته في الكنائس منعا للتجمعات لمواجهة كورونا أيضا.

البابا تواضروس ألقى 5 عظات على قنوات المتحدة

وسبق وألقى البابا تواضروس الثاني، أربع عظاته في هذا الإطار على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ مارس 2020م، حيث ألقى أولى عظاته يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء، والرابعة في 25 أكتوبر 2020.

والأنبا توماس، من مواليد القاهرة عام 1957م، وحصل على بكالوريوس الطب البيطري عام 1981 من جامعة القاهرة، وترهبن في دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو في 31 مارس 1985م، وسيم أسقفا في 13 نوفمبر 1988م، بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وسبق وانتدبه البابا شنودة قبل رسامته أسقفا للخدمة في كينيا، وشغل في عهد البابا تواضروس الثاني منصب السكرتير المساعد للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.