تنظيم الاتصالات: نجاح منظومة نقل الأرقام بين الشركات بنسبة 95%

كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن ارتفاع معدلات نجاح عملية نقل الأرقام بنسبة 95% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنسبة 86% في الربع السابق، حيث تم نقل 110 آلاف رقم بنجاح من مشغل إلى آخر في الربع الرابع 2020 مقارنة بعدد 54 ألف رقم في الربع الثالث 2020.

جاء ذلك بحسب التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

البداية فى يونيو الماضى

وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى يونيو الماضى، خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

تهدف هذه الاجراءات ليكون المواطن لديه الحرية في الانتقال من شبكة لأخرى

وتأتى هذه الإجراءات التى تم اتخاذها لتيسير نقل الخطوط بين الشبكات مع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بأرقامهم تأتى تأكيدا على الاهتمام الذى توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ولكى يكون للمواطن الحرية في الانتقال من شبكة لأخرى.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو 20% وهو الأمر الذى أدى الى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن هناك آلية مميكنة تمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام.