«أطفال بنها التخصصي» يستقبل طفلين مشتبها في إصابتهما بكورونا

قال مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال، إن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين، وجرى إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما؛ أثبتت اشتباه إصابتهما بكورونا، وجرى عزلهما منزليا.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى محجوز به حاليا حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد شفاء أول طفلة مصابة بكورونا وتدعى إيرين، التي خرجت من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعافيها من الفيروس، ويتم تقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية لها حتى تمام الشفاء.

يشار إلى أنه جرى تخصيص الدور الأول إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات، على أن تزيد السعة حسب الحاجة.

فيما سجلت محافظة القليوبية، أمس السبت، «صفر إصابة» بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة ، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى امس عند 11652 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 857 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3609 حالات، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالات، وغرب شبرا الخيمة 1281 حالة، وشبين القناطر 818 حالة، وطوخ 1458 حالة، وقليوب 785 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 671 حالة إصابة".

وفاة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية متأثرا بكورونا

وفي وقت سابق، نعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذي لقى ربه متأثرا بفيروس كورونا المستجد، بعد صراع مع المرض، نُقل على أثره لعزل قها ثم عزل العجوزة، بعد أن ساءت حالته وتعرض لتليف في الرئة.

وقالت المحافظة في نعيها «بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي وافته المنيه منذ قليل بمستشفي العجوزة.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء، لنعي الفقيد، الذي أُعلنت إصابته بالفيروس قبل عدة أيام وكانت حالته سيئة.