سلبية عينات 6 أطفال اشتبه في إصابتهم بكورونا بـ«بنها التخصصي»

كشف مصدر طبي بمستشفي بنها التخصصي للأطفال، سلبية عينات 6 أطفال اُحتجزوا لاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافت الطفلة «إيرين» من الفيروس، ويُجري متابعة الحالات السلبية تمهيدًا لخروجهم في حال تأكد عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وناشدت المستشفى الأهالي بالحفاظ على أبنائهم وصحتهم، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وسجلت المحافظة أمس 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم السابع علي التوالي بعد أن سجل 30 حالة إصابة جديدة، ثم مركز طوخ والذي سجل 12 حالة ، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11558 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية للأرقام التالية، ففي مركز ومدينة الخانكة 851 إصابة، والعبور 184، والقناطر الخيرية 720، وبنها 3573، وشرق شبرا الخيمة 1197، وغرب شبرا الخيمة 1275، وشبين القناطر 803، وطوخ 1438، وقليوب 782، ومدينة قها 70، وكفر شكر 665 حالة.

وفي السياق ذاته، شن عدد من رؤساء المدن بالقليوبية، اليوم الخميس، حملات مكثفة على مواقف السيارات والشوارع وأماكن تجمع المواطنين لمتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الورزاء بارتداء الكمامة حرصا على سلامة الجميع لمنع انتشار عدوى كورونا.

وقادت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، حملة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمولات التجارية بالتنسيق مع العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

كما تابع أحمد وزيرى، رئيس مدينة طوخ، مواقف السيارات في المدينة وبعض القرى لمتابعة ارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية على المخالفين بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحة وأرواحهم مع تطبيق التباعد الاجتماعى في الحياة اليومية لعدم انتشار الفيروس.