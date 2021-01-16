تحرير 132 محضرا لعدم ارتداء الكمامة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تحرير 132 محضرًا، ضد مواطنين، لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى فض 7 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء، وغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية، وذلك خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى تلقيه تقرير بمجهودات مجابهة فيروس كورونا، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة الأخيرة، في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، خلال يوم أمس، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

كما شدد «غنيم» على المراجعة المستمرة لمخزون المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لمجابهة تداعيات كورونا، خاصة توافر الأكسجين بالحدود الآمنة بكافة المستشفيات سواء العاملة بتانكات، أو أسطوانات، موجهًا بمراجعة كل المستلزمات الطبية، ووسائل الحماية الشخصية، ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التاكيد على الترشيد في الاستهلاك، وسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة باستقبال مصابي "كورونا" المستجد، من تلك المستلزمات الطبية.

كما وجه المحافظ باستمرار مراجعة النواقص من كوادر الأطقم الطبية للوقوف على الاحتياجات الفعلية منها، خاصة أطباء الرعاية المركزة والأطفال، للعمل على توفيرها بالشكل المطلوب، مع استمرار توفير احتياطات متنقلة من الأكسجين للمعاونة في حالة وجود نقص في أحد المستشفيات، والتواصل المستمر بين غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرفتي إدارة الأزمة بوزارة الصحة ومجلس الوزراء.

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