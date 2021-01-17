سماء مصر تتزين بـ«مآذن بيوت الرحمن».. افتتاح 738 مسجدا في 140 يوما

شهدت وزارة الأوقاف خلال 140 يوماً، افتتاح 738 مسجدا على مستوى الجمهورية، حيث تشهد تلك المساجد افتتاحات جديدة أو عمليات صيانة وترميم، وذلك في إطار خطتها لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، حيث شهدت الوزارة منذ أول سبتمبر وحتى الآن، افتتاح 738 مسجدا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن لديها خطة طموحة لعام 2021، حيث يشهد هذا العام عمارة متميزة للمساجد، حيث تستهدف الوزارة إحلال وتجديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو 800 ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح 300 مدرسة قرآنية وعلمية جديدة.

قطع دابر المتطرفين

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، لـ«الوطن» إن «الأوقاف» لا تدخر وسعاً في عمارة بيوت الله عز وجل، وما يتم اليوم في هذا الملف هو بعمارة غير مسبوقة تليق بمصر وبالمسجد، فالتطوير اليوم لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، بل يأتي مصاحباً للاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها بهدف نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله.

6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد في 7 سنوات

وعلى موقع الأوقاف الرسمي، نشرت الوزارة أرقام جهودها في عمارة المساجد، حيث تم إنفاق نحو 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد في سبع سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها.

وبحسب الوزارة فإن إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها 3 مليارات و458 مليون و709 آلاف جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.