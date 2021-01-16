لليوم الثاني.. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بـ«محطة مصر»

لليوم الثاني على التوالي، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حملة مكبرة على الباعة الجائلين والمفترشين بميدان «محطة مصر»، وذلك ضمن خطة كبرى وضعتها المحافظة لعودة الانضباط إلى الشارع السكندري، وبالتحديد نطاق ذلك الميدان الأشهر في وسط عروس البحر المتوسط.

وتوجهت الحملة إلى ميدان محطة مصر، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، والتحفظ عليها، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، ورفع وإزالة عدد كبير من الطاولات والأخشاب والهالك.

وأكد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن تلك الحملات تؤكد على استمرار الحي في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الميدان، وفرض القانون والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري لميدان محطة مصر، باعتباره أهم الميادين في المدينة الساحلية، مشيراً إلى استمرار المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وفي سياق متصل، وتفعيلاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قامت مساء اليوم، حملة مكبرة للتفتيش علي المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، بشارع «النبي دانيال»، بمشاركة الإدارات المعنية.

تم خلال الحملة المرور والتفتيش علي تلك المنشآت بشارع النبي دانيال، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحلات لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تم خلال الحملة التأكيد على أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات والمقاهي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشآت، وتحقيق التباعد والالتزام بتعليمات النظافة، ووضع صنادق القمامة والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه علي المواطنين المترددين على تلك المنشات بالإاتزام بالاجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم.