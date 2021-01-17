استشاري باطنة: إقبال كبير من الروس على لقاح «سبوتنيك»

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنة في دولة روسيا الاتحادية، عن إقبال المواطنين الروس الكبير، على التطعيم والحصول على لقاح كورونا الروسي سبوتنيك، مشيرا إلى أنّ هناك أعداد كبيرة تلقت اللقاح حتى الآن من المراكز الصحية، وهناك أكثر من مليون شخص تلقى اللقاح حتى الآن طواعية دون إجبار.

وأضاف استشاري الباطنة، لـ«الوطن»، أنّ التطعيم شمل الفئات العمرية من كبار السن الذي تزيد أعمارهم عن 55 عاما، وأنّ التسجيل للقاح متاح للجميع، وكل شخص يسجل عبر الموقع الالكتروني للحصول على اللقاح، من خلال إدخال بياناته الشخصية وانتظار تحديد موعد الحقن باللقاح، لافتا إلى أنّ العمل جار على قدم وساق من قبل الدولة الروسية في مجال البحث العلمي وإيجاد حلول لمجابهة المرض.

سعد: اللقاح يقضي على كورونا بنسبة 95%

وأضاف سعد، أنّ هناك عدد من المواد جرى الاعتماد عليها في إنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك»، أبرزها الاعتماد بشكل أساسي على تكنولوجيا الناقل في اللقاحات، وتعتمد فكرته على استخدام فيروس آخر وحقنه بمحتويات الفيروس المراد التلقيح ضده، وجرى استخدام الناقل «فيروس الغدي البشري»، في التحضير للقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ اللقاح مرّ بجميع المراحل العلمية التي يتم استخدمها في إنتاج اللقاح، حتى إقراره.

ولفت إلى أنّه جرى اختبار اللقاح في مراحله الأولى على علماء المركز المحضر للقاح بعد التأكد من نتائجه من تجارب الحيوانات كالقردة والشامبنزي والفئران، وبعدها المتطوعين، ثم المرحلة الثالثة التي تمثلت في اللتجارب على العديد الكبير من المتطوعين.

وأوضح أنّه منذ سبتمبر وحتى الآن، تم إجراء التجارب الإكلينيكية على المتبرعين وعددهم أكثر من 40 ألف شخص، ووصلت نسبة نجاح الفاكسين 94% بعد 28 يوما من حقن الجرعتين، وبعد 42 يوما وصلت نسبة فعالية اللقاح لـ95%، ما يعني أنّ من تلقوا اللقاح تكون لديهم أجسام مضادة بالنسب المطلوبة.