إصابة 4 في حادث تصادم دراجة بـ«توك توك» ببني سويف

شهد الطريق الفرعي بقرية صفط ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ونُقل المصابون لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلًا من عبد الله عباس عبد الله، 53 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ورجاء شعبان أحمد، 37 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وعوض علي عوض، 55 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد يحيي شعبان، 16 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، واشتباه كسر بالزراع الأيسر، وجميعهم مقيمون قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بالطريق الزراعي الفرعي صفط ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالحادث وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن شخصين أصيبا إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أمس، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابيّن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أنهما يقيمان بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وجرى تلقيهما العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.