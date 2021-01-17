القومي للبحوث الفلكية يستعد لمواجهة مخلفات الفضاء بمحطتين

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد يستعد حاليا لمواكبة التكورات السريعة في مجال مواجهة مخلفات الفضاء الناتجة عن بقايا صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية التي انتهى عمرها الافتراضي وتهدد الأقمار الصناعية الدائرة حاليا في مداراتها.

برامج للرصد على محورين

وأوضح القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أن برامج رصد الحطام الفضائي تعمل على محورين أساسيين وهما الحفاظ على الأقمار الصناعية التي تدور فى مدارتها فى الفضاء حتي لا تقترب أو تصطدم بأحد المخلفات أو بقايا الحطام الفضائي الموجودة، بالإضافة إلى مراقبة أي مخلفات ناتجة عن هذا الحطام والتعامل معها من خلال الأجهزة والجهات المعنية.

محطتان جديدتان

وأضاف القاضي، لدينا أحدث محطة لرصد الحطام الفضائي والتي تم افتتاحها خلال يوم 20 ديسمبر الماضي منذ شهر تقريبا، كما أنه يوجد محطتين أخريين واحدة للأقمار الصناعية فقط، والأخري لرصد المذنبات وجميع الأجسام التى تقترب من الأرض، لافتا إلى أننا نعمل حاليا على إنشاء محطتين جدد للرصد واحدة في مرسي مطروح والأخري في أسوان، لكن المكان الرئيسي في حلوان وهناك محطة جاري الإنتهاء منها وسنتسلمها خلال العام الجاري، بحيث يكون لدينا تغطية للفضاء المصري من أقصي الشمال إلى أقصي الجنوب.