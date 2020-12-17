«تعليم» القليوبية تحظر الاجتماعات والاحتفالات إلا بإذن مسبق

أعلن الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة تطبيق قرار حظر إقامة أية اجتماعات أو حفلات أو مؤتمرات أو تكريمات أو أي تجمعات داخل المدارس والإدارات التعليمية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من مدير المديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة، بحضور سماح إبراهيم، وكيل المديرية، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، حيث شدد على تذليل أي عقبات أو مشكلات بالمدارس التجريبية في جميع الإدارات التعليمية، وضرورة التخلص من الرواكد في المدارس، وعدم غلق الحمامات أو تحويلها إلى مخازن في المدارس، وضرورة فتح أي فراغ في المدرسة، مؤكدا على أهمية دور الاتصال السياسي البارز في خدمة العملية التعليمية.

وأوصي الفيومي، بضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في تنفيذ وإعداد الإعلام وطلاء أسوار المدارس، وفق الضوابط والقواعد المنظمة بهذا الشأن.

كما استمع إلى مشكلات جميع الإدارات، وناقش مديري الإدارات في كافة المعوقات، وتذليل جميع العقبات لخدمة العملية التعليمية، مشددا على ضرورة سرعة حل وإنهاء أي مشكلة فورا.

فيما استقبل سعيد ندا، مدير إدارة شرق شبرا، لجنة من إدارة الأوقاف، مشكلة من الشيخ أحمد محمد إبراهيم، مدير إدارة الأوقاف بشبرا، والشيخ ناصر شيبة، المنسق الإعلامى لإدارة الأوقاف، لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بمدرسة الخزف والصيني الإبتدائية المشتركة، وذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين إدارة الأوقاف بشبرا الخيمة وإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية.

بينما قام صلاح محروس، مدير إدارة قها التعليمية، بمتابعة مدرسة «الحسانية الابتدائية1» وتفقد جميع فصول المدرسة والمعامل والمكتبة، وقام بالتأكيد على اللوحات السداسية والتباعد بين الطلاب وأخذ الإجراءات الاحترازية.

وعقد محمد عبدالمقصود، مدير إدارة قليوب، اجتماعا برؤساء الأقسام والمراحل، لوضع خطة العمل الفترة المقبلة، وسياسة العمل وحصر أعداد العاملين بالديوان وتخفيض الأعداد للاستعانة بالزيادات في سد العجز.