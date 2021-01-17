الجبالي يدعو النواب لاستخدام التابلت تجنبا للعدوى من تداول الأوراق

دعا الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى تفعيل التابلت الخاص بكل نائب من خلال مركز المعلومات لقراءة التقارير قبل الجلسة.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الان: بدلا من استخدام الورق، وما يحويه من أمكانية نشر العدوى، يجب التفاعل الكترونيا بدلا من ذلك.

وكان الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد اضطر لرفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لإطلاع الأعضاء على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والحربية.

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الجلسة العامة، الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة