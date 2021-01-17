غارات روسية على «داعش» بسوريا.. ومقتل عنصر من «فوج الجولان» بالقنيطرة

واصلت طائرات حربية روسية، تحليقها في أجواء البادية السورية، جنوب شرقي سوريا، وسط ضربات جوية مستمرة على مناطق انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن مثلث «حلب- حماة- الرقة».

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، إلى تنفيذ الطائرات الروسية أكثر من 40 غارة جوية.

وانفجرت عبوة ناسفة بسيارة لبيع مادة الخبز بسوق لبيع الخضار في قرية «سجو» بريف مدينة اعزاز في الريف الشمالي لمحافظة حلب، قرب الحدود مع تركيا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، كا وقعت أضرار مادية في موقع الانفجار.

وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن عنصرا من قوات «فوج الجولان» المقرب من «حزب الله» اللبناني، قُتل متأثرا بجروح أصيب بها مساء أمس السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للفوج في قرية «القصيبة» بريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وثائق: أنقرة سربت ملفات سرية تتعلق بـ«الناتو» مقابل رُشى

وأصيب جندي من قوات الاحتلال التركي، جراء إطلاق الرصاص عليه من مجهولون في قرية «باتبو» بريف حلب الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».

من جانبها، كشفت وثائق دولية عن تورط ضباط من الجيش التركي في تسريب وثائق عسكرية سرية، تتعلق بأمن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى منظمة إجرامية مشبوهة، مقابل الحصول على رشى جنسية.

وتضمنت الوثائق معلومات تفصيلية، حول مهام فرق المتفجرات في دول «الناتو» وقدراتها على التخلص من الذخائر المتفجرة، كما احتوت على معلومات مهمة تخص دولًا أخرى غير أعضاء بالحلف، منها روسيا وإيران والصين.