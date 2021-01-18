كيفية المفاضلة بين المتقدمين عند التعيين.. «التنظيم والإدارة» يوضح

قد يراود البعض القلق حيال التقدم لوظيفة ما، تحديدًا عندما يجد عددا كبيرا من المتقدمين معه قد اجتاز نتائج الاختبارات بنجاح، فيصاب بخيبة الأمل خوفا من أن يقع الاختيار للتعيين على «المحسوبية والواسطة» وهو ما نفاه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وفي ضوء سلسلة التوعوية بـ«قانون الخدمة المدنية المصري» رقم 81 لسنة 2016، أكد الجهاز المركزي، أنه يتم المفاضلة بين الناجحين في الاختبارات لشغل الوظائف المعلنة، إذ أن القانون وضع قواعد مفاضلة موضوعية تماما.

وأضاف الجهاز، أن أول طرق المفاضلة التي تتبع في التعيين هي الأخذ بالنتيجة النهائية للامتحان وفي حال تساوى في تلك الجزئية أكثر من شخص يتم تعيين صاحب المؤهل الجامعي الأعلى.

ونوه الجهاز بأنه إذا تساوى الراغبين في الوظيفة في نتيجة الاختبار النهائية وكذلك المؤهل فإنه في تلك الحالة يتم اختيار صاحب الدرجات الأعلى في نفس التقدير .

أما تساوى أكثر من شخص في جميع ما سبق، فإن قانون يمنح صاحب المؤهل الأعلى من الجامعي في حال توفر كصاحب ماجستير أو دكتوراه، وإذا تساوى كذلك أكثر من شخص فإنه في تلك الحالة يتم اللجوء إلى الأقدم في التخرج ثم الأكبر في السن .

وفي حال تكرار نفس المميزات في عدد كبير من المقبولين، فانه يتم اللجوء لاختيار الأكثر إلماما بلغة الإشارة أول من حصل على تدريب معين يؤهلة للوظيفة .

هكذا أنصف قانون الخدمة المدنية المرأة العاملة

استطاع قانون الخدمة المدنية منح المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، كثيرا من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، إذ أن المرأة العاملة تمثل 43% من إجمالي نسبة العاملين بالجهاز، طبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما منح القانون المرأة تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، منها الأم المعيلة وهذا ينطبق على الأم المعيلة لتلاميذ في المدارس، والأم المرضع، بمعدل ساعة في اليوم، ومن هنا تستطيع المرأة العاملة الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية بساعة يوميا، إذا كانت تعول تلاميذ في المدارس، في ظروف كورونا طبقا لقانون الخدمة المدنية، إلا إذا صدر قرار من رئيس الوزراء، أو رئيس السلطة المختصة، بمنحها امتيازات أكثر في الحضور والانصراف أو أيام العمل.

كما يحق للمرأة الحصول على الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المسافر خارج البلاد والحصول على إجازة وضع بأجر لمدة 4 أشهر والحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية، حيث تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية