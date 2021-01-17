الأعلى للجامعات الخاصة: إتاحة موقع التنسيق الموحد الشهر المقبل

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه جار حاليا الانتهاء من تجهيزات تدشين الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للقبول بالكليات بالجامعات الخاصة بدء من الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2020-2021، لافتا إلى أنه من المقرر تدشين الموقع الإلكتروني وإتاحته أمام الطلاب خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف «الغر» لـ«الوطن»، أن الموقع قيد الإعداد للإتاحة أمام الطلاب، مشيرًا إلى أنه سيكون عبارة موقع موحد لكل الجامعات الخاصة، مثل موقع تنسيق الجامعات الحكومية، موضحًَا أن العمل من خلال الموقع أن سيتم السماح لكل طالب بالتسجيل على الموقع وإتاحة التعديل الرغبات له خلال 3 أيام، ومن حقه التغير حتى غلق التسجيل له.

وتابع أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، أنه لاتوجد أي رسوم سيتم دفعها من قبل الطلاب نظير استخدامه للموقع، لافتًا إلى أن الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد سيقضي على نظام سحب استمارات التقديم بالجامعات بمقابل مادي، منوهًا إلى أن الرسوم التي سيتم دفعها ستكون لاختبارات القبول والقدرات فقط، وليس لرسوم الأبليكيشن.

من حق الطالب تسجيل 25 رغبة

وتابع، أن النظام الجديد سيتيح للجامعات إجراء اختبارات القبول بمقابل مادي بسيط، لافتا إلى أنه من حق الطالب أن يسجل 25 رغبة من بين الكليات المتاحة له، ووفقًا لمجموعة المؤهل للالتحاق بالكلية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن النظام الجديد سيحقق الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار بين الطلاب وعدم تدخل العنصر البشري في عملية اختيار الطلاب للكليات.