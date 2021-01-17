«تنشيط السياحة»: تخفيضات مبادرة «شتي في مصر» بدعم مباشر من الحكومة

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مبادرة «شتي في مصر»، تأتي بدعم مباشر من الحكومة المصرية لدعم قطاعي السياحة والسفر، الذين تأثرا بقوة جراء جائحة كورونا، إذ تعتمد الدولة المصرية في هذه الفترة، على تشجيع السياحة الداخلية، التي تعتبر التكلفة من أهم معوقاتها، وبناء عليه، خفضت الشركات الوطنية الناقلة التابعة لوزارة الطيران المدني أسعار تذاكرها لتصبح بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، لمختلف المقاصد السياحية من القاهرة والإسكندرية.

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أنه بالتنسيق مع غرفة الفنادق، حددت الوزارة أسعار الفنادق بين 3 و5 نجوم، بين 350 جنيه إلى 750 جنيه للفرد في الليلة الواحدة بكل التكاليف الضريبية والأغذية والمشروبات.

وتابع: «نسقنا مع أكثر من جهة في الدولة لتشجيع السياحة الداخلية خلال هذه الفترة، ولو هناك سياح قادمون عن طريق القاهرة، يستطيعون الاستفادة من تذاكر الطيران، أي أن هذه التخفيضات، يستفيد منها السياح الأجانب مثل المواطنين، وذلك على مستوى الطيران، وذلك لتشجيع السياحة بما تتضمنه من مطاعم ومحال وأصحاب المراكز النهرية والحناطير».

وتوقع أنه مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة حتى نهاية شهر فبراير، أن تزيد معدلات السياحة الداخلية، مع العلم أن المبادرة بدأت منذ أيام قليلة، وبالتالي فإنه سيجرى قياس آثارها في الفترة المقبلة، معربًا عن تمنيه بأن تؤدي الغرض منها على المستويات كافة.