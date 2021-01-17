رئيس «غازتك»: خطة قومية قوية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك» التابعة لوزارة البترول، إنه يوجد حاليا 5 شركات تعمل في مجال الغاز والمحطات، منها شركتين تابعتين لوزارة البترول، حيث تتحمل شركتي الوزارة، العبء الكامل في التعامل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز.

هناك خطة لمضاعفة ذلك العدد مستقبلا

وأضاف «فرحات»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الخطة التي أطلقتها القيادة السياسية والوزارة تحويل من 70 لـ80 ألف سيارة بشكل سنوي، وهناك خطة لمضاعفة ذلك العدد مستقبلا، حيث أن هناك 88 مركز تحويل على مستوى الجمهورية: «القرارات الخاصة بتحويل سعر الوقود في عام 2019، كان سببا رئيسيا لتحويل عدد كبير من المواطنين سياراتهم للعمل بالغاز».

عدد السيارات الملاكي التي من المتوقع تحويلها قريبا سيكون أكبر

وأوضح أن عدد السيارات الملاكي التي من المتوقع تحويلها قريبا سيكون عدد أكبر، لوجود فارق سعري كبير بين سعر الغاز والنبزين، وعلى العميل الحضور إلى مركز التحويل وبحوزته صورة من البطاقة وفاتورة غاز أو كهرباء، ويجب أن يكون كفاءة المحرك أكبر من 70%، كما وسيتم مراجعة السيارة بالكامل قبل تحويلها للعمل بالغاز.

أسطوانة الغاز ذات تصميم محدد ومعايير أمان معينة

وأكد أن أسطوانة الغاز ذات تصميم محدد ومعايير أمان معينة، أما وبالنسبة للاختلاف في حجم الأسطوانة فسعة الاسطوانة التي يجرى تركيبها في السيارات باتت أصغر مما كانت عليه في عام 1996، ومستقبلا ومع زيادة أعداد محطات الغاز على مستوى الجمهورية سيتم تقليل حجم الأسطوانة لتكفي السير مدة 100 كيلو متر: «الاسطوانة مقاومة للانفجار والحريق، ومش بتنفجر أصلا، لأن الصمام مأمنها تماما، وعمرها الافتراضي 20 سنة وبتختبر كل 3 سنوات لضمان سلامة الأسطوانة».

وأشار إلى أن الوزارة تسعي إلى الوصول لألف محطة عاملة بالغاز بخلاف الموجود حاليا، وهو مشروع قومي تم دراسته من كافة الجوانب، ويتابع وزير البترول بشكل يومي إنشاء المحطات على مستوى الجمهورية.

وتابع: «هناك خطة كبيرة من وزارتي الصناعة والبترول، لبناء عدد كبير من محطات الغاز على مستوى الجمهورية، وكل سيارة لها أطقم تحويل معينة، ومع تغير أنماط المحرك تتغير أطقم التحويل الخاصة بها».