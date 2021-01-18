من «التنمية المحلية» لـ«رؤساء الأحياء»: لا تهاون في النظافة والبناء

أصدرت وزارة التنمية المحلية حزمة من التعليمات لرؤساء الأحياء والمدن بالمحافظات خلال الفترة الراهنة لمتابعة عدة ملفات والتركيز عليها لخدمة المواطنين ونيل رضاهم ومواجهة فيروس كورونا بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة، رصدت «الوطن» عددا من الملفات التى تحظى باهتمام المحافظات حاليا وهى كالتالى..

-التركيز على ملف النظافة ورفع المخلفات أولا بأول.

-متابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء وإزالة أي عقبات لتشجيع المواطنين على تقنين الأوضاع.

- حل شكاوى المواطنين وتحسين كل الخدمات المقدمة إليهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

- متابعة مواعيد فتح وغلق المنشآت من محال ومطاعم وكافيهات وورش أنشطة أخرى والتأكيد على الالتزام بها.

- تسيير لجان وحملات بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة ارتداء الكمامة فى التجمعات والمنشآت والمواصلات وتفعيل غرامة 50 جنيها على المخالف.

-إزالة أي مخالفة بناء فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

-متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها نسبة تشغيل 50% للمقاهى والمطاعم للحد من الزحام.

-توفير متعهدي القمامة لرفع المخلفات وعدم تراكمها لعدم تهديد سلامة وصحة المواطنين.

-توفير صناديق قمامة في أماكن تراكمات القمامة والمخلفات ليقوم المواطنون بوضعها في تلك الصناديق وعدم النبش بها.

وزارة التنمية: جولات ميدانية لرؤساء الأحياء

وركزت التوجيهات على ضرورة إجراء رؤساء الأحياء لجولات للتعرف على طبيعة المشاكل عن قرب، حيث جاءت كالآتي :

- المرور اليومي على كل المناطق والشوارع بنطاق الحى والمدينة لمتابعة خدمات المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها.

-عدم الجلوس فى المكاتب وتحديد يوم الأحد من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين بالمدينة.

- التنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف الحملات لرفع أي إشغالات على الفور لعدم إعاقة حركة المرور وسير المواطنين ومواجهة أي مواقف عشوائية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

- التنبيه على رؤساء مجالس المدن والمراكز بإزالة ورفع المخلفات الموجودة على الترع والمصارف وبجوار خطوط سير القطارات في بعض المناطق.

-اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حظر تقديم الشيشة.

-استنفار جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات لخدمة المواطنين والتواجد بينهم لسرعة التعامل مع أي شكاوى وتحسين مستوى الخدمات.