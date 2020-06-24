"لا شيشة ولا تجمعات".. استعدادات القليوبية لفتح المطاعم والكافيهات

تستعرض "الوطن" الاشتراطات العامة لفتح المطاعم والكافيهات والحلوانى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية بمحافظة القليوبية في إطار حرص الدولة علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمناسبة الإعداد لخطة محكمة الجوانب للتمهيد لإعادة النشاط الاقتصادي بالدولة تدريجيا فى مدى زمنى محدد، وتتضمن الخطة ما يلي:

- قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

- استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد اقصى 6 أشخاص على المائدة.

- تشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

- غلق أماكن ألعاب الأطفال

- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات.

- توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

- توفير مطهرات للأيدي فى مدخل المنشأة.

- حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

- حظر تقديم الشيشة.

- إزالة المفارش القماش على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وآخر.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

- توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

- الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري فى كل الأنحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

- وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة.

- توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ.

- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

أما بالنسبة للعاملين:

- قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميا وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها.

- توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان

التزام العاملين فى المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

أما بالنسبة للرواد:

تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

-قياس درجات الحرارة لرواد المنشأة.

أما بالنسبة لخدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات إلى المنازل :

- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشاة وقصر التواجد داخل المنشاة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات.

- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة.

- يوضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا عليه الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

- سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات المدونة أعلاه فى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة كلا في حدود اختصاصه بتعميم تلك التوجيهات ومتابعة الالتزام بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد مخالفيها والعرض بتقرير دوري بالمستجدات في هذا الشأن.