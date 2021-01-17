معلم إنجليزي يشرح المنهج للطلاب «على واحدة ونص»: حققت نتائج طيبة «فيديو»

آثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمدرس لغة إنجليزية، يقوم بتدريس المناهج للطلاب بطريقة كوميدية، ردود فعل واسعة على موقع «فيسبوك»، ففي حين أيد البعض هذه الطريق، من جهة أنها تؤدي لنتائج جيدة مع الطلاب، انتقدها البعض الآخر، معتبرين أنها إهانة للمعلم، واصفينها بـ«الشرح على واحده ونص».

وقال المدرس ربيع محمد، صاحب الفيديو المتداول، إن استخدام تلك الطريقة مع الطلاب أظهر تقدما كبيرا في مستواهم العلمي، مؤكدا أن الطلاب يتجاوبون معه وتزداد سرعة تركيزهم في المواضيع التي يتم شرحها خلال الدورس، مؤكدا أن تلك الطريقة لا تؤثر علي العملية العملية بل تزيد من فرص التركيز والاستفادة من قبل الطلاب.

وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيديو تم تصويره من أحد طلابه بدون علمه، ولكنه علم بالتصوير في نهايته، وأخذه منه وقام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتوثيق طريقة شرحة للطلاب، لكي يستفاد الجميع منها، مؤكدا أن الفيديو كان في شهر ديسمبر الماضي، وليس فيديو حديث.

وأوضح، أنه تخرج من كلية الألسن، ويقوم بالتدريس بإحدى المدارس الدولية في التجمع الخامس، كما أنه يأتي إلى قريته بالمنوفية مرة أسبوعيا ليقوم بإعطاء الطلاب، من أبناء قريته، الدروس في صورة بسيطة وتطوير مستواهم العلمي في القرية.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولي للطرق الغريبة، التي يقوم المدرسون باستخدامها في شرح المادة العملية للطلاب، فهناك الكثير من الوقائع، التي كان من بينها تصوير مقطع فيديو لمدرس كيمياء يشرح دروسا للطلبة علي نغمات أغنية «عيش بشوقك»، للنجم تامر حسني مع تغيير كلماتها بمصطلحات دراسية، وشهدت الطريقة تفاعلا من الطلاب مع طريقة الشرح، لاسيما وأن الأغنية حققت نجاحا كبيرا.

وتُعد هذه الطريقة محل اهتمام كثيرين، لاسيما مع نجاحها في تطوير أداء الطلاب، وجذب تركيزهم، في ظل اهتماماتهم بها النوع من الأغاني والترفيه، فيما ينتقد الكثيرين هذه الطريقة ويعتبرونها إهانة للمعلم وغير مقبولة لما لها من إساءة بالغة في حق المعملين.