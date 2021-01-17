نائب الإسكان يكشف تفاصيل «حدائق العاصمة»: تحتوي على 150 ألف شقة

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن تفاصيل عقد بيع 5 آلاف فدان بالقرب من العاصمة الإدارية ، موضحا أن هذه المساحة سيقام عليها مجتمع عمراني متكامل بمدينة «حدائق العاصمة»، التي صدر قرار رئاسي بإنشائها العام الماضي، وتقع بجوار مدينة بدر في مواجهة العاصمة الإداراية الجديدة، وعلى مساحة تقدر بنحو 50 ألف فدان، لافتا إلى أنها ليست جزء من العاصمة الإدارية، كما ظن البعض حين علم أنه أُطلق عليها اسم «حدائق العاصمة»، وتستهدف خطة بنائها إنشاء نحو من 140 ألف إلى 150 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات لجميع الخدمات التي تحتاجها هذه المدينة على جميع المستويات.

هناك توجه للحكومة بدعم القطاع الخاص

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأحد من برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة «ON»، أن هذا المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة إلى دعم القطاع الخاص، حيث تم بيع الأرض لصالح مجموعة طلعت مصطفى بغرض إنشاء مجتمع عمراني متكامل على تلك الأرض، وتم البيع بشكل عيني ونقدي، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان يهمها بالمقام الأول، الاستدامة بهيئة المجتمعات، حتى يكون هناك عوائد مستقبلية على مدار السنين، وفي نفس الوقت ندعم القطاع الخاص ودوره التنموي العمراني.

عقد البيع تم وفق حصة عينية وأخرى نقدية

وأوضح أن عقد البيع، ينص على البيع بحصة عينية ونقدية على مدار 15 سنة، لهذه المساحة، بغرض إنشاء تنمية متكاملة لها، في 50% من هذه الأراضي موجهة للإسكان، لإنشاء نحو 150 ألف وحدة سكينة، والباقي خدمات عامة، لأننا بنتكلم عن مدينة متكاملة، فسيكون هناك نحو 5 % من مساحة الأراضي موجهة للخدمات العامة، كمؤسسات الشرطة والمطافي والمستشفيات العامة وكل هذه الأنشطة، بالإضافة إلى الجامعات والمدارس.

وأشار إلى أن هيئة المجتععات العمرانية، سيكون لها مساحات مبنية كاملة التشطيب، من المباني السكنية، وهذا ما يخص الجزء العيني من البيع، بالأخص إلى جزء نقدي يسدد على دفعات في فترة تمتد لأربع سنوات.