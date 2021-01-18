في 5 خطوات كيف تختار لاب توب مناسب؟.. منها الحجم ووحدة المعالجة

الكثير من الأعمال أصبحت تعتمد على التكنولوجيا، ومنها أجهزة اللاب توب، والتي يتحير الكثيرون عند اختيار الأنسب، حتى لا تتعرض إلى دفع مبالغ كبيرة دون حاجة، لذلك أنت تحتاج إلى التفكير مليًا، حول نوع الجهاز وإمكانياته حتى تختار بشكل صحيح.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية اختيار اختيار جهاز لاب توب مناسب، والمواصفات التي يجب أن تكون في جهازك، وفقًا لموقع «فوكس نيوز» الأمريكي.

تحديد المهام التي سيتم تنفيذها على اللاب توب

عند اختيار جهاز لاب توب، يجب تحديد المهام المطلوبة منه، مثل هل هي لأعمال مكتبية؟ تصميمات وبرمجة، محاسبات، ألعاب، للتسلية، فحسب الاحتياج سيتحدد باقي العوامل.

حجم ووزن الجهاز

يجب وضع حجم ووزن الجهاز في الاعتبار، وما إذا كنت ستتحرك كثيرًا وأنت حامل اللاب توب أم لا؟ ويتراوح حجم الشاشة من 9 إلى 17 بوصة، وكلما زاد الحجم زاد معها وزن الجهاز.

ويجب أن تتخير الحجم المناسب، حسب احتياجك.

وحدة المعالجة المركزية

هذا الجزء يمثل «الدماغ» لجهاز اللاب توب، ويتواجد في الأسواق وحدة المعالجة المركزية، ويوجد نوعين هما الأكثر شهرة، هما Intel وAMD، لكن الأولى هي الأكثر انتشارًا.

ومن خلال «الإنتيل» هي التي تدعم الألعاب، والرسومات والتطبيقات التي تحتاج استهلاكا كثيرا.

رامات الجهاز

واحد من أهم عوامل اختيار جهاز اللاب توب هي الرامات، أو ذاكرة الوصول العشوائي، فإذا كان الاستخدام عاديا تحتاج إلى 2 جيجا بايت، أما محبو الألعاب فيحتاجون إلى رامات تبدأ من 8 جيجا بايت.

ويمكن للطلاب أو أصحاب الاستخدام الخفيف الذين يستخدمون البريد الالكتروني وحل الوجبات المنزلية، فيمكنهم اختيار أجهزة برامات بسيطة تصل إلى 1 جيجا بايت.

معرفة السعر المناسب لجهاز اللاب توب

وضع ميزانية محددة واختيار السعر المناسب عند اختيار الكمبيوتر المحمول، يجب وضعه بالاعتبار، وخلال الفترة الأخيرة أصبح هناك مواقع تسوق إلكتروني، ويمكن من خلال متابعة العروض الحصول على الجهاز المناسب وبسعر مناسب.