وزيرة التضامن: التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مرحب به بشرط

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المؤسسات أو الجمعيات الحقوقية مثل أي جمعية أخرى لها نفس الإجراءات وتندرج تحت الإجراءات المذكورة في القانون أو اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن إجراءات جمعيات تعمل في مجال الصحة أو التعليم أو الطفولة أو حقوق الإنسان واحدة، حيث تحصل على الموافقة بعد 60 يوما، طالما كانت مستنداتها مكتملة، ولها الحق في تشكيل هذه الجمعيات، وممارسة عملها في اليوم الـ 61.

غير مسموح بتشكيل جمعيات لها توجهات دينية أو سياسة

وأضافت «القباج»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يوجد سماح لتشكيل جميع أنواع الجمعيات أنها تعمل، إلا فيما يخص الموضوعات الدينية أو السياسية البحتة، منوها بأن التمويل سواء كان دوليا أو محليا مسموحا به، والدليل على ذلك في عام 2020 تم قبول التمويل المحلي والدولي لما يقرب من 2 مليار جنيه من جهات مختلفة، سواء أمريكية أو فرنسية أو ألمانية أو سويسرية.

التمويل الداخلية أو الخارجي للجمعيات مسموح به

وأكدت أن التمويل الخارجي أو الداخلي للجمعيات مسموح به طالما الدولة تعلم مصدر التمويل، وكل ما يقال دون ذلك غير صحيح، لافتة إلى أن الشفافية من أهم عناصر التمويل، ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، وإذا كانت الجهة الممولة معروفة ومعلومة، ولا يوجد مشكلة حولها، ولا تمت بصلة للإرهاب أو تسويق أفكار متطرفة أو تسويق لغسيل الأموال، يتم السماح لها بالتمويل، منوها بأن التمويل يدفع إلكترونيا.

بعض الجمعيات لم تكن راضية عن قانون 2017

وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية هي الأقرب للمجتمع ومنتشرة في الريف أو المناطق المختلفة، نظرا لأن الجمعيات بها مستويات مختلفة، منها جمعيات كبيرة تساعد الدولة في برامج قومية، منها جمعيات صغيرة تساهم في تطوير القرى، والخلاف الذي حدث في 2017 في صدور القانون رقم 70، وكانت الكثير من الجمعيات لم تكن راضية عليه.