زعيم الأغلبية في البرلمان: سنحاسب الحكومة غدا وننتظر أسئلة المواطنين

قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، إن استدعاء البرلمان للحكومة ليس حدثا غريبا، وهذا يجب أن يكون دورا منظما للمجلس كل فترة، وهناك برنامج عرضته الحكومة، وأخذت عليه الموافقة منذ 2018 وحتى 2022، لافتا إلى أنه مر وقت كاف من البرنامج ليكون هناك كشف بيان أو كشف حساب تقدمه الحكومة للمجلس، وبالتالي الاستدعاء أمر طبيعي، في تفعيل الدور الثاني للمجلس ألا وهو الرقابة.

استدعاء الحكومة لا يحمل في طياته هجوم أو إشادة

وأضاف «رشاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المتوقع من جلسة الاثنين، هو إلقاء رئيس الوزراء بيانه، ومعه وزير التنمية المحلية، منوها بأن هذا البيان سيكون عرضة للنقاش من قبل الأعضاء، والاستدعاء لا يحمل في طياته هجوما أو انتقادا أو إشادة أو مدحا، ولكنه استباق للأحداث لتقييمها وكشف للحساب أمام النواب لتقييم الموقف ثم تبدأ المناقشات التي ستسفر في النهاية توجيه الحكومة.

جلسة البرلمان ستكون مناقشة ومحاسبة

وأشار إلى أن جلسة الاثنين ستكون مناقشة ومحاسبة من قبل النواب، بناء على ما سيقدم الحكومة من كشف بيان، لافتا إلى أن اللجنة العامة الممثل فيها حزب الأغلبية وافقت على استدعاء رئيس الوزراء، وهناك بعض الملفات والبرامج المتأخرة في تنفيذها الحكومة مثل قاعدة البيانات لمستحقي الدعم، وبعض الأزمات في وزارة التموين، وهناك بعض الملفات لم تجد لها حلولا مثل القمامة.

حزب مستقبل وطن أطلق آلية تتيح للمواطنين سؤال الحكومة

وأوضح أن حزب مستقبل وطن أطلق على صفحته الرسمية وعلى موقعه الإخباري «لينك» لتوجيه المواطنين سؤالا للحكومة، ومشاركة المواطنين مع النواب مرحب بها، مؤكدا أن جلسة البرلمان ستكون هادفة ومثمرة، ولن تكون مثل الجلسات التقليدية.