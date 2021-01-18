ابن شقيقة فاتن حمامة: كانت تمتلك موهبة فريدة في أداء الأدوار

قال الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة فاتن حمامة، إن الفنانة الراحلة كانت إنسانة متوازنة جداً وتخلص فى أى عمل تقوم به سواء على المستوى المهني أو الأسرى والاجتماعي، كانت تهتم بكل تفصيلة صغيرة كانت أو كبيرة، متابعا: «هي اللى كانت بتجمعنا، وحريصة كل الحرص على جمع العائلة فى منزلها ودائماً ما تكون فى أفراح وأحزان العائلة».

الفنانة الراحلة كانت بالنسبة لي انبهارا

وأضاف «المليجى» خلال اتصال عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «التاسعة» الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتذكر بعض كواليس تصوير فيلم «الخيط الرفيع» عام 1971 حيث كانت فاتن حمامة عائدة من الخارج، وكان أول فيلم لها بعد انقطاع عن التمثيل لمدة 4 سنوات، لافتا إلى أنها كانت تسكن معهم نظرا لأن شقتها لم تكن جاهزة بعد رجوعها من السفر، «أنا فاكر وهي نازلة عشان تصور، وكان بالنسبة ليا انبهار».

جعلتني شغوفا ومحبا للفن

وأوضح أنه يتذكر أيضا حضوره معها مهرجان القاهرة السينمائي، وهي من طلبت أن يكون معها، كما أنه يتذكر حضوره العرض الأول لفيلم «ليلة القبض على فاطمة"، بصحبة والدته واخته، متابعا": خلتني دايما شغوف بالفن محب للفن ومتابع أول بأول".

لم تظهر إعلاميا لرفضها الحديث عن حياتها

ولفت ابن شقيقة الفنانة فاتن حمامة إلى أن عدم ظهور الراحلة فى لقاءات تليفزيونية أو صحفية من أجل الحديث عن حياتها لكونها كانت حريصة على عدم الحديث عن ذلك مطلقاً، موضحا أن الراحلة لم تكن تمثل بل كانت تعبر، وكانت تمتلك موهبة فريدة فى أداء الأدوار التى تقوم بها، مشيرا إلى أنه كانت تتقمص أى دور ببراعة وهى تقوم بدارسة أى دور يعرض عليها من أجل أن تخرجه فى أفضل صورة.