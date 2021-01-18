التحفظ على 50 أسطوانة غاز مدعمة داخل مزرعتي دواجن بكفر الشيخ

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عماد حبيب، 50 أسطوانة غاز منزلية مدعمة، داخل مزرعتي دواجن بدائرة المدينة، بقصد استخدامها في تدفئة الدواجن.

وكان عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجّه إلى تشكيل حملة علي مزارع الدواجن لمواجهة أزمة أسطوانات الغاز في فصل الشتاء، برئاسة رؤى العيسوى رئيس الرقابة التجارية، والدكتور محمد المرسي، المفتش بالرقابة التجارية.

ووفق بيان لمديرية التموين، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مزرعتين للدواجن بدائرة مركز كفر الشيخ، جمع أصحابها كميات من أسطوانات الغاز المنزلية المدعمة، لاستخدامها في تدفئة الدواجن، رغم حظر استخدامها في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلي ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بتجميع أسطوانات الغاز المنزلية المدعمة، بإجمالي مضبوطات 50 أسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام.

جري التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق، تحّفظت مباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، على 670 أسطوانة أكسجين، قبل بيها في السوق السوداء، في أقل من 24 ساعة، من ورود معلومات بشأن الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وجرى ضبطهما وفي حيازة الأول 500 أسطوانة أكسجين معبأة داخل مخزن«غير مرخص»، وبحوزة الثانى 170 أسطوانة، حيث قاما بتجميعها ومزاولة نشاط الإتجار بها بدون ترخيص.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الإسطوانات من مصنع تعبئة، بمدينة بلطيم، وأن صاحبه مقيم بكفر الشيخ، وذلك مقابل مبلغ مالى وإعادة بيعها مرة أُخرى.