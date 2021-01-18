«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للبرودة ونشاط للرياح وتكاثر للسحب الممطرة

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك»، صورة أُخذت بالأقمار الصناعية توضح استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والدلتا.

تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منشورًا بهذه الصورة، موضحة أن آخر مخرجات الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والدلتا، وتخف شدتها خلال الساعات المقبلة وتتقدم السحب المنخفضة داخليًا حتى القاهرة، وتكون خفيفة الشدة.

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري نهارًا

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الجوية ليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021، وأوضحت أن الطقس نهارًا سيكون مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، وسيكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح ستكون نشطة ومثيرة للأتربة.

ويسود جنوب سيناء طقس معتدل، وتكون الرياح نشطة، فيما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري ليلًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس ليلًا سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وعن الظواهر الجوية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق بكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والأسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة، بالإضافة لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

رياح جنوبية غربية على شمال البلاد

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الأنحاء ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.