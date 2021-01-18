التحفظ على طني مواد غذائية فاسدة في حملات بالغربية

شنت الإدارة العامة للطب الوقائي بالغربية حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن التحفظ على طنين و942 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة، وغلق 90 منشأة لعدم وجود ترخيص ومحاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

ووجّه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، إلى تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومطابقة السلع للمواصفات، لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، وردع المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين.