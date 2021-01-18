تحرير 1139 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة: تشمل كمامات وأقنعة أكسجين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

يأتي هذا إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (1139) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بيانها كالتالي:

- ضبط 3,74 طن «مصنعات لحوم ودواجن» معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة اللحوم بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

- ضبط 2,3 طن «مصنعات لحوم» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

- ضبط 4 أطنان «ملح طعام» غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مطحن لطحن وتعبئةملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

- ضبط 2,05 طن دقيق بلدى استخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق عقب تجميعها، تمهيدا لإدخالها في تصنيع المخبوزات بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة قائد المدير المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 1,96 طن «سكر تمويني» 390 عبوة «زيت طعام تموينى مُدعم» 140 كيلو جرام «أرز تمويني» مخصص للبطاقات التموينية وتم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تمويني) بمحافظة الجيزة.

- ضبط 11500 قطعة «كمامة طبية» و40 قطعة جهاز استنشاق «منظم أكسجين» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات «مجهولة المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

- ضبط 7,05 طن «منظفات صناعية» غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر، و2000 «إستيكر» مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة، و1200عبوة «منظفات صناعية» منتج نهائي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، من تحرير المحاضر والعرض على النيابة.