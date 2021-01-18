حبس 4 متنمرين بالدقهلية: علقوا معاقا ذهنيا بحبل في السقف

أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس 4 أشخاص، اليوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتنمر والسخرية والاحتقار لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، بتعليقه بحبل في سقف غرفة وإنزال بنطاله للتهكم والسخرية منه ونشر الفيديو علي موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد دور المدعو «عمرو أ. ا.» ورد اسمه بالتحقيقات، وتكليف أحد الضباط بالانتقال لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وبيان عما إذا كانت توجد ثمة كاميرات مراقبة من عدمه، وانتداب أحد خبراء قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة بمكان الواقعة، واستمرار التحفظ علي كارت الذاكرة الذي يحوي مقاطع الفيديو، مع مراعاة التجديد للمتهمين في الموعد القانوني.

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وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا بشأن ما رصدته المتابعة المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول بين بعض الأشخاص يظهر به مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة « معاق ذهنيا» ويظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول خصره ومعلق بسقف حجرة معروشه بالعروق الخشبية وسط منطقة زراعية وقيام أحدهم بإنزال بنطال المجني عليه للتهكم عليه والسخرية منه .

ومن خلال الفحص تمكنت مباحث الدقهلية من تحديد هوية الشخص المعتدي عليه «معاق ذهنيا» وتبين انه يدعي «السيد ي. م.» ، 19 سنة، و«مقيم طرف والدته المدعوة « السيدة ي. إ» ، 50 سنة ربة منزل ، بقرية « طنيخ » دائرة مركز نبروه .

وتمكنت تحريات مباحث نبروه من تحديد الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو المنتشر، وهم كل من: «علي إ. م.»، 23 سنة عامل، و«محمد ا. ي.»، 23 سنة عامل، و «محمود ز. م.»، 29 سنة عامل، و«أحمد ط. ا. »، 20 سنة عامل، وجميعهم يقيمون في قرية «طنيخ» دائرة مركز نبروه.

وجرى ضبطهم وسؤالهم في محضر الشرطة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز نبروه ، لاتخاذ الإجراءات القانونية.