عاجل.. حبس توأم «كريزي توينز» بتهم التنمر والتحرش بفتيات إمبابة

أمرت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت، بحبس شقيقين توأم، لمدة 4 أيام على ذمة الاتهامات المنسوبة لهما، بصناعة ونشر فيديوهات تظهر قيام أحدهما ويُدعى إبراهيم حسن، وشهرته «سنجاري» بالتنمر بالمواطنين بشارع الوحدة في إمبابة، والتحرش بالفتيات، حيث نشرا الفيديوهات على تطبيق «تيك توك» من خلال حساب باسم «كريزي توينز»، وهو ما رصدته وزارة الداخلية، وألقت القبض عليهما، وصدر القرار بعد سماع أقوال المتهمين، وتسلمت النيابة محضر ضبطهما والتحريات التي جرت حول نشاطهما.

رصد الفيديو

رصدت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تداول مقاطع فيديو على فيس بوك وتيك توك، يظهر فيه شخص يقوم بالتنمر بالمواطنين ومضايقتهم والسخرية منهم بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتمكنت مديرية أمن الجيزة من تحديده.

التحريات

وكشفت التحريات عن أن المتهم إبراهيم، له شقيق توأم، وصورا عدة مقاطع فيديو فيما بينهما بالتبادل، يقومان فيها بمضايقة المارة والتحرش بالفتيات، ثم ينشران الفيديوهات على حساب بـ«تيك توك»، دشناه لهذا الغرض، ويتابعهما قرابة 194 ألف متابع، وذلك بغرض الربح المادي من تطبيق «تيك توك»، وأكدت التحريات أن المتهمين اعتادا تصوير مقاطع فيديو بها محتوى خادش للحياء، ويحوي أغانى شعبية هابطة بكلمات متدنية.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات الأمنية أذنت النيابة العامة بضبط المتهمين، وتمكنت الشرطة من ضبطهما بعد تحديد مكان تواجدهما، وبحوزتهما هاتفا محمول يحويان مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التربح من تلك المواقع.

النيابة تحقق

تسلمت النيابة العامة بإمبابة محضر ضبط المتهمين، ومحضر التحريات التي أجريت حولهما ونشاطهما، حيث استمعت لأقوالهما فيما هو منسوب إليهما، وتصفحت حسابهما على تطبيق «تيك توك»، وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.